Amerikansk idrett taper over 120 milliarder kroner på pandemien

Tallene vil bli atskillig styggere dersom ligaene som er satt på vent ikke kommer i gang igjen og fullfører sesongene, og de vil bli dramatisk mye verre dersom idrettspausen varer så lenge at NFL og collegeserien i amerikansk fotball påvirkes.

ESPNs utregning omfatter heller ikke de økonomiske konsekvensene for individuelle idretter som golf, tennis og motorsportserien Nascar, ei heller for breddeidrett.

Patrick Rishe, som er ekspert på idrettsøkonomi ved Washington-universitetet i St. Louis, har på oppdrag fra ESPN regnet ut inntektstapet for de store profesjonelle lagidrettene, samt universitetsidretten og ungdomsidrett.

Han har kommet fram til at tapet for proffligaene blir på 5,5 milliarder dollar, for universitetsidretten på 3,9 milliarder dollar og for ungdomsidretten på 2,4 milliarder dollar.

Optimistisk

Tallene forutsetter at både Major League Baseball (MLB) og Major League Soccer (MLS), som ble stoppet helt i begynnelsen av sesongen, kan gjennomføre halve sesongen sin med tilskuere. For National Basketball Association (NBA) og National Hockey League (NHL) regner Rishe med at de avlyser resten av grunnserien, men avvikler sluttspillet uten tilskuere.

For ungdomssport er tallene basert på gjenopptakelse av aktivitet i juli.

Alt dette er etter manges mening optimistiske anslag. I øyeblikket er det ikke lettet særlig på nedstengningen av det amerikanske samfunnet. Flere enn en million mennesker i USA har fått påvist smitte, og over 63.000 er døde.

– Som økonom står du sjokkert og stum og ser på blodbadet som pågår. Vi har aldri sett noe lignende, sier Rishe til ESPN.

NFL med mest å tape

Tallet for proffligaene omfatter 3,25 milliarder dollar som ville blitt brukt av tilskuere og 2,2 milliarder dollar i TV-rettighetspenger.

Amerikansk fotball er hittil ikke rammet fordi den sesongen varer fra tidlig høst til vinter. Neste NFL-sesong skal starte i begynnelsen av september. Skulle den gå med i virusdragsuget, betyr det alene 11,5 milliarder dollar (118 milliarder kroner) i tapte TV-inntekter.

Universitetslagene i amerikansk fotball får om lag 4 milliarder dollar i TV-rettighetspenger. Det dekker omtrent halve budsjettet for all universitetsidrett i USA.

Ifølge analysefirmaet Emsi er om lag 3 millioner amerikanere sysselsatt innen idretten.

