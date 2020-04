NTB Sport

Torsdag var det 50 dager siden han fikk beskjeden om at seieren var hans. Det skjedde 12. mars.

Så stoppet trofeet opp i posten i Slovenia og lå der lenge. Torsdag ble både det og Kilde vist fram i skiforbundets lokaler i Oslo.

Der pakket han ut seierspremien i krystall fra en spesialtilpasset koffert, og Kilde var ivrig. – Ventetiden ble lang, men det var verdt det. Dette er det største for meg. Spør du ti alpinister, tror jeg sju ville sagt at sammenlagtpremien er den gjeveste, sier Kilde til NTB.

Den får hedersplassen i leiligheten i Oslo.

– Du blir litt målløs når du står her og ser det (verdenscuptrofeet). For det har vært litt fjernt. For min del er det det største målet noensinne. Nå er det nådd, hva blir det neste? Det har jeg tenkt mye på, at det er en milepæl som er nådd, legger Lommedalen-mannen til.

Press

Kilde og Alexis Pinturault kjempet om totalseieren i vinter, og flere renn mot slutten av sesongen ble avlyst på grunn av viruspandemien. Dermed kunne 27-åringen Kilde kåres til vinner av verdenscupen.

– Kan denne seieren gi en form for ro inn i neste sesong?

– Det er litt både og. Det gir jo et naturlig press også. Men jeg ser på det som en mulighet til å senke skuldrene lite grann. Jeg gleder meg til å starte på igjen, sier Kilde.

Han får muligheten til å stå litt på ski i Hemsedal til uken. Ellers er det mye barmarkstrening som gjelder for alpinistene framover.

Han sykler og har også gått på rulleski den siste tiden.

På snø

I Hemsedal blir det et uvanlig opplegg. Flere av toppalpinistenes servicefolk er bosatt utenfor Norge og kommer ikke.

– Men det er flott værmelding. Det avgjørende for oss er lave nattetemperaturer. Og dette er jo ofte den beste tiden av året å kjøre ski på, sier Kilde til NTB.

Etter utpakkingen av premien ventet noen intervjuer før Kilde kunne kjøre hjem med trofeet.

Han ble første nordmann etter Aksel Lund Svindal (2009) til å vinne sammenlagtcupen.

