USA: Turntrener utestengt i åtte år

NTB Sport

Haney (42) har vært suspendert siden januar mens det har pågått etterforskning mot henne.

Det amerikanske turnforbundet skriver i en uttalelse at et uavhengig panel på seks personer har kommet fram til at Haney har brutt forbundets interne regler.

Blant turnerne som har vitnet mot Haney, er Laurie Hernandez, som vant gull i OL i Rio i 2016.

De sportslige suksessene til amerikanske turnere har den siste tiden blitt overskygget av skandaler. Den største gjaldt den tidligere landslagslegen Larry Nassar, som i 2018 ble dømt til fengsel på livstid for seksuelle overgrep mot rundt 100 kvinnelige utøvere.

(©NTB)