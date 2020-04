Lettet Carlsen tenker ikke på siste finalehinder

NTB Sport

Tirsdag kjempet den norske verdensmesteren i land en etterlengtet seier mot russeren Ian Nepomnjasjtsjij i sjette runde av Magnus Carlsen Invitational. Duellen ble avgjort ved armageddon etter at det sto uavgjort etter fire partier med hurtigsjakk.

Med seieren slo Carlsen tilbake etter det forsmedelige tapet for Anish Giri søndag, og i tillegg sikret 29-åringen seg plass i semifinalene. Hvem han møter der blir ikke klart før grunnspillet avsluttes med fire dueller torsdag.

Der møter Carlsen kineseren Ding Liren.

Foreløpig har ikke verdensmesteren noen klare tanker om hvem han håper å stå ansikt til ansikt med i semifinalen.

– De er alle ganske gode spillere. Jeg tenker ikke på det ennå. Jeg er bare lettet over å ha kommet dit etter at de siste kampene har vært tøffe, sa Carlsen til chess24 etter tirsdagens seier over Nepomnjasjtsjij.

Reddet seg inn

Der kom han meget dårlig i gang og røk i første parti. Også parti nummer to kom han skjevt ut i, men reddet seg inn og var nær ved å vinne. En skjebnesvanger feil mot slutten ga imidlertid remis. Deretter spilte Carlsen langt mer stabilt og vant til slutt duellen.

Seieren gir ro foran fortsettelsen i egen turnering.

– Nå kan jeg ta det litt rolig mot Ding. Jeg skal selvsagt prøve å vinne, men tidligere var jeg litt bekymret for at jeg måtte ha poeng i den kampen, vedgikk Carlsen.

Den samlede premiesummen i Magnus Carlsen Invitational er på 2,55 millioner kroner. Vinneren stikker av med rundt 700.000 kroner.

Turneringen avsluttes 3. mai.

