Rufsete Hovland-åpning i Texas

Den norske golfprofilen måtte tåle fem bogeys på de 18 hullene. To birdier rettet opp noe av inntrykket, men tre slag over par på runden sendte 22-åringen et godt stykke nedover listene.

Etter endt runde lå Hovland på delt 24.-plass, men da var det fortsatt mange spillere igjen ute på banen.

Turneringen i Texas spilles uten tilskuere. I tillegg er det nedfelt spesialtilpassede regler som skal ta hensyn til smittevern.

Det spilles blant annet uten caddier og golfbiler. Dermed må Hovland selv bære egne golfkøller. Spillerne skal også overholde retningslinjene som foreligger rundt sosial distansering.

Veldedighetsturneringen i Texas skal spilles over tre dager. Totalt skal spillerne gjennom 54 hull.

