Pettersen blir trener i Kristiansand Topphåndball: – Klarte ikke å si nei

Ansettelsen av Pettersen ble offentliggjort på en pressekonferanse sendt på klubbens Facebook-sider. 64-åringen erstatter Robin Rosander Haugsgjerd i jobben.

Pettersen ga uttrykk for at han i sine siste trenerjobber ikke har klart å si nei til tilbudet om et comeback i håndballen.

– Jeg klarte ikke si nei nå heller, sa veteranen som de siste sesongene vært ansatt i Sandefjord.

Klubben fra hvalfangerbyen endte med å rykke opp til eliteserien, men Pettersen sa nei til å være med videre på det prosjektet.

Har ideer

– Jeg er fortsatt ikke pensjonist, og har fundert på hva jeg skulle gjøre. Så kom dette dalende ned i fanget på meg. Skulle jeg gå på igjen? Grunnen til at jeg går på igjen nå, er at jeg de siste par årene har hatt litt flaks og fått noen nye ideer og systemer, sa trenerveteranen.

Han la ikke skjul på at han har ideer i hodet han gjerne vil sette ut i livet.

– Jeg føler at det er mange muligheter til å utvikle dette videre, sa den tidligere landslagstreneren.

Pettersen har vært norsk landslagstrener i herrehåndball i to perioder. Den første var fra 1989 til 1994, den andre fra 2001 til 2008.

Bred erfaring

Veteranen har også en trenerfortid i Fredensborg/Ski, Larvik, Sandefjord, Tertnes, Flint Tønsberg, Drammen og Vipers.

Kristiansand Topphåndball holder til på nivå to i norsk håndball, men hadde ambisjoner om å rykke opp til eliteserien denne sesongen. Det gikk ikke. Fasiten ble sjuendeplass.

Håpet er at ansettelsen av Pettersen vil gi det ekstra løftet som må til for at opprykksdrømmen blir en realitet. Målet er å etablere seg helt i toppen av norsk håndball i løpet av de tre neste årene.

Gunnar Pettersen har også jobbet som ekspertkommentator på TV.

