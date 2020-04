PSG-sjefen vil flytte lagets mesterligakamper ut av Frankrike

NTB Sport

Utspillet fra Paris Saint-Germain-toppen Nasser al-Khelaifi kommer i kjølvannet av at Frankrikes statsminister Édouard Philippe tirsdag gjorde det klart at ingen kamper i landets toppliga kan bli spilt før 1. september.

– Vi respekterer myndighetenes beslutning. Med støtte fra Uefa planlegger vi å delta i mesterligaen hvor og når den måtte bli avholdt, heter det i en uttalelse fra klubbpresidenten.

– Er det ikke mulig å spille i Frankrike, vil vi spille våre kamper utenlands og sørge for at de best mulige medisinske forholdsreglene blir tatt rundt våre spillere og vårt støtteapparat, sier Nasser al-Khelaifi videre.

Ledelsen i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har mer enn antydet at den jobber for at mesterligaen skal spilles ferdig i august. PSGs stjernegalleri er klare for kvartfinale, men det er ikke kjent hvem som blir motstander som følge av at samtlige kamper i åttedelsfinalene ikke er spilt.

Uefa skal ha en plan om at åttedelsfinalene fullføres 7. og 8. august, mens kvartfinalene spilles deretter.

(©NTB)