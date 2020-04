Fotballsesongen i Frankrike spilles ikke ferdig

NTB Sport

Statsminister Édouard Philippe orienterte tirsdag ettermiddag den franske nasjonalforsamlingen om kommende tiltak for å holde kontrollen over koronasmitten i Frankrike.

Philippe slo fast at det for alle lagidretter ikke er mulig å fullføre sesongen, og viste særlig til de to øverste fotballigaene og rugbyligaen Top 14. Dette kan få konsekvenser for Paris Saint-Germain og Lyon i Champions League, en turnering Uefa tidligere har ønsket ferdigspilt i august.

Ifølge Philippe er det fortsatt helt uvisst når det igjen kan spilles fotball i Frankrike, og det er heller ingen planer om å tillate organisert trening for kontaktidretter.

Store økonomiske tap

Han åpner imidlertid for praktisering av individuelle idretter.

– På gode dager vil det være mulig å praktisere individuelle idretter utendørs under forutsetning av at reglene for blant annet sosial distansering overholdes, sa statsministeren.

Ledelsen i den franske ligaen har hele tiden holdt fast ved at den håper å fullføre inneværende sesong med kamper for tomme tribuner. Nå synes alt håp å være ute for den løsningen.

Ti runder gjenstår å spille i fransk Ligue 1. Serieleder PSG har 12 poengs luke til Marseille på toppen av tabellen. Hvordan nedrykk og tildeling av europacupplasser vil bli løst, er ikke klart.

Det er anslått at klubbene i fransk fotball vil tape mer enn 100 millioner euro, tilsvarende rundt 1,1 milliarder norske kroner, i TV-inntekter på at sesongen avblåses. I tillegg kommer tapte billett- og sponsorpenger.

Klubbene i fransk fotball hadde håpet å gjenoppta treninger i neste måned.

Uvisshet rundt Tour de France

Det er fortsatt uvisst om Tour de France kan gjennomføres. Rittet ble tidligere i april utsatt til i slutten av august, men bare smittesituasjonen kan avgjøre om sykkelklassikeren kan gå av stabelen.

I tirsdagens redegjørelse sa samtidig statsminister Philippe at det ikke vil bli åpnet for å gjennomføre arrangementer som omfatter mer enn 5.000 mennesker før tidligst i september. Det er nærliggende å tenke seg at det vil gjøre gjennomføringen av Touren vrien.

Det franske samfunnet er i øyeblikket nedstengt. Tiltakene vil tidligst bli lempet på 11. mai. Mer enn 23.000 dødsfall i landet er så langt satt i forbindelse med koronaviruset.

(©NTB)