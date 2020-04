Seerrekord for digital NFL-draft

NTB Sport

Det er 16 prosent flere seere enn i fjor og ny rekord. Det er analyseselskapet Nielsen som har foretatt TV-målingene.

På grunn av koronaviruspandemien ble den planlagte og påkostede gallaen i Las Vegas avlyst. Istedenfor møttes lagene denne gangen virtuelt for i tur og orden sikre seg unge og lovende spillere. Trenerne, spillere og fansen kunne koble seg opp digital hjemmefra for å følge den tre dager lange seansen.

– Jeg kan ikke være mer stolt over våre anstrengelser og vårt samarbeid med klubber, ligaens personale og våre sponsorer for at de klarte å gjennomføre en effektiv draft, og dele en uforglemmelig opplevelse med millioner av fans under disse usikre tidene, skrev NFL-sjefen Roger Goodell i en pressemelding.

De totalt sju rundene av draften ble sendt torsdag, fredag og lørdag på blant annet ESPN, ABC, NFL Networks og via digitale kanaler.

(©NTB)