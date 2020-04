Klæbo overtok ny hytte i treningseldorado

NTB Sport

Langrennsstjernens familie har hatt hytte i det kjente skiområdet i Gudbrandsdalen i flere år. Den har vært utgangspunkt for mange treningsturer for en av verdens beste langrennsløpere.

Nå har 23-åringen sitt eget tilholdssted samme sted.

– Skeikampen er et eldorado for trening, både på vinter og sommer. Her kommer jeg til å tilbringe mye tid i årene fremover, sier langrennsstjernen i en e-post sendt til NTB.

– Familien har vært masse på Skeikampen gjennom mange år. Jeg kjenner derfor stedet og terrenget der godt fra før, tilføyer han.

Må vente

Nøklene til den nye treningsbasen fikk han nylig. Samtidig medfører viruskrisen at 23-åringen utsetter innvielsen.

– Det ble en kjapp overlevering av hytte og nøkler sist uke. Da det anbefales kun høyst nødvendige fritidsreiser og hytteturer, så får jeg vente en liten stund til det blir lengre opphold der, sier Klæbo.

– Åpningen av hytta med venner og kjente lar vente på seg på grunn av koronasituasjonen. Det blir mange muligheter til det senere. Nå er det liv og helse som gjelder – både i innland og utland. Og det er viktigere enn at jeg får åpnet og trent ordentlig på hytta, tilføyer han.

Klæbos hytte i Slåseterlia ble påbegynt på sensommeren i fjor. Etter planen skulle den vært overtatt før påske, men som følge av virussituasjonen ble det en kort utsettelse.

God investering

Da Klæbo i april i fjor offentliggjorde at han hadde kjøpt seg hytte ville han ikke snakke om hvor mye penger som var lagt inn i prosjektet. Langrennsstjernen omtalte samtidig prosjektet som «en god investering både på kort og lang sikt».

Mandag røpet 23-åringen i sin ukentlige videoblogg at han har fått god hjelp av blant andre mamma Elisabeth med å legge siste hånd på det som blir hans nye treningsbase.

Tirsdag offentliggjøres neste sesongs langrennslandslag. Der er det ventet at Klæbo får innfridd sitt ønske om å bli flyttet fra allround- til sprintlandslaget.

23-åringen vant sprintverdenscupen for fjerde sesong på rad i vinter. I verdenscupen sammenlagt ble han kun slått av russiske Alexandr Bolsjunov.

(©NTB)