Belgisk liga utsatte igjen avgjørelse om å avbryte sesongen

NTB Sport

Allerede 2. april anbefalte styret i Pro League at serien avbrytes og at lederlaget Brugge utropes til seriemester, men den endelige avgjørelsen ligger hos generalforsamlingen. Den skulle ta stilling til saken 15. april, men avgjørelsen ble utsatt etter kraftig kritikk fra Uefa, som truet med å utelukke belgiske klubber fra europacupspill om man ikke gjorde et forsøk på å fullføre sesongen.

Siden er avgjørelsen utsatt flere ganger, først til 24. april og så til 27. april. Nå virker det mest sannsynlig at en avgjørelse vil bli fattet mandag 4. mai.

Årsaken til den siste utsettelsen er at belgiske myndigheter fredag ikke kom med de ventede retningslinjer for perioden fram til sommeren. Det sier en talsperson for Pro League til nyhetsbyrået Belga.

Uefa har åpnet for at nasjonale serier kan bli avbrutt på grunn av viruskrisen, men har gjort det klart at det kan gjøres bare dersom ett av to kriterier oppfylles: Enten at myndighetenes tiltak mot viruset gjør det umulig å avvikle fotballkamper eller at økonomiske konsekvenser av å prøve å fullføre sesongen setter klubbers eller hele ligaens videre eksistens i fare.

I Nederland besluttet man forrige uke at sesongen ikke skal fullføres, og der blir det ikke kåret noen mester. Det blir heller ikke opp- eller nedrykk. Myndighetene i landet har bestemt at det ikke kan spilles toppkamper i fotball før 1. september, heller ikke uten tilskuere, og dermed er avgjørelsen om å avbryte sesongen akseptabel for Uefa.

