Ingen lønnskutt i Chelsea – klubben skal fortsette å bidra til veldedighet

Nyheten ble presentert av klubben lørdag.

– På dette tidspunktet skal førstelagsspillerne fortsette å fokusere på deres arbeid med å støtte andre veldedige saker i disse tider, skriver klubben.

Det har blant annet Chelseas tyske forsvarsspiller Antonio Rüdiger gjort den siste tiden. Han dekker kostnadene til mat for de ansatte på universitetssykehuset i Berlin under koronapandemien. Ruben Loftus-Cheek har deltatt i et virtuelt klasserom for yngre skoleelever som et annet tiltak.

Klubben skal heller ikke permittere noen heltidsansatte, og de som jobber på kampdag skal få en kompensasjon av klubben fram til 30. juni.

Det har tidligere vært diskutert innad i klubben om spillerne skal ta et lønnskutt på rundt 10 prosent for å spare penger, men det har det ikke blitt noe av.

Klubben har også planer om å betalte tilbake de Chelsea-supporterne som bestilte ikke-refunderbar reise til München for å se returoppgjøret i mesterligaen mot Bayern München.

