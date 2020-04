Ingen eliteseriefotball med tilskuere før 1. september

NTB Sport

Kulturminister Abi Raja møtte pressen i Oslo sentrum lørdag. Der kom det fram at regjeringen forlenger forbudet mot større kultur- og idrettsarrangementer som samler mer enn 500 tilskuere fram til 1. september.

Fram til nå har det vært uvisst når Eliteserien kunne startes opp. Det samme har statusen vært for Toppserien og 1.-divisjon. Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har ventet på at myndighetene skulle informere om reglene for arrangementer gjennom sommeren.

– Et forbud fram til 1. september er jo litt lenger enn vi håpet på, men slik samfunnet er nå må vi bare ta hensyn til det, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

– Det viktigste for oss er når vi kan komme igang igjen uten publikum, sier Bjerketvedt.

– Har dere satt noen dato for oppstart av fotballen ennå?

– Vi har uavhengig av dagens forbud begynt å se når vi kan starte opp fotballen uten publikum. Sammen med NIF har vi hatt en dialog med helsemyndighetene, men vi har ennå ikke landet noen dato, sier Bjerketvedt.

Abid Raja ville ikke si for mye om temaet fotball og tomme tribuner lørdag.

– Foreløpig er det tatt en beslutning om at det er rom for trening i grupper på fem med to meters avstand. Det jobbes med hvordan disse reglene kan justeres. Dette kan ikke kulturministeren gjøre før han får de faglige anbefalingene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Jeg vet idretten selv også er i kontakt med helsemyndighetene for å få en bransjestandard for å avvikle ulike kamper, sier Raja til NTB.

Raja sier at han håper på gode helsefaglige beslutninger snarlig.

– Jeg forstår at man vil forsøke å avvikle kamper uten tilskuere.

Prosess

– Hva med bredden?

– Det vil være en lignende prosess for bredden. Helsemyndighetene jobber på spreng for å få fram ulike standarder for ulike deler av idretten, sier Raja.

Fotballforbundet har i møte med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet lagt fram sine planer for hvordan trening og kamp kan gjennomføres, men har ventet på nødvendig lemping i påvente smitteverntiltakene som skal legges til grunn.

Hva som skjer med arrangementer som samler færre enn 500 tilskuere blir ikke avgjort før kommende torsdag. Helsemyndighetene har bedt om mer tid til å jobbe fram sin veileder for sommerens arrangementer.

