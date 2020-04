Tysk cupfinale i fotball utsatt

NTB Sport

All fotball i Tyskland er stoppet på grunn av viruspandemien, og det er i øyeblikket ingen planlagt dato for verken semifinaler eller finale. Den tyske ligaen er i ferd med å planlegge gjenopptakelse av seriespillet.

Fotballforbundets mål er fortsatt å spille cupen ferdig innen 30. juni.

– Som glansfullt høydepunkt på sesongen lever cupfinalen av stemningen på stadion og i Berlins gater, og derfor er det beklagelig at årets finale nok må avvikles uten publikum, sier Tysklands fotballpresident Fritz Keller til forbundets nettsted.

– I fall myndighetene gir oss anledning til å avvikle kampen, vil vi sørge for at det blir en god «stuefinale». Den vil bli TV-sendt på kostnadsfri kanal.

Styret bestemte også at det skal innkalles til et ekstraordinært forbundsting i nærmeste framtid, der man skal fatte betingelser relatert til virussituasjonen. Forbundet er ansvarlig for avvikling av cupturneringene, Bundesliga kvinner og 3. divisjon for menn, som man alle håper å fullføre.

(©NTB)