Sagosen møter gamleklubben i mesterligaen

Det ble klart etter at Det europeiske håndballforbundet fredag (EHF) besluttet å avlyse de resterende kampene i utslagsrundene som leder opp mot den avgjørende Final Four-kampene.

Det er fra før besluttet at Final Four-arrangementet flyttes og spilles 28. og 29. desember i tyske Köln. Samtidig hadde man håpet å spille ferdig kampene i de øvrige utslagsrundene i løpet av høsten.

Fredag konkluderte EHF med at det ikke vil la seg gjøre. Derfor er det besluttet at de fire topplagene i mesterligagruppe A og B er kvalifisert for Final Four. Det gjelder Barcelona, Paris Saint-Germain, Kiel og Veszprém.

Dermed havner Sander Sagosen i en svært uvanlig situasjon. Den norske verdensstjernen spiller for Paris Saint-Germain, men skifter klubb til Kiel i sommer.

Dermed vil trønderen kunne senke PSG i samme mesterligautgave som den han har bidratt med å sende franskmennene til sluttspillet i.

