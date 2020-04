Neville slutter som Englands kvinnelandslagssjef neste sommer

NTB Sport

Neville skulle lede England fram til og med EM-sluttspillet på hjemmebane neste år, men det mesterskapet er nå formelt utsatt til 2022 for å unngå kollisjon med OL-turneringen i Tokyo og mennenes utsatte EM-sluttspill.

Tidligere i uken meldte Sky Sports at Englands fotballforbund (FA) ønsker kontinuitet i trenerrollen fram til VM i 2023, og at Neville ikke ville binde seg så lenge. Fredag bekreftet FA på sitt nettsted at han slutter når kontrakten løper ut.

– Vi var enige om at det viktigste er at laget får kontinuitet i trenerrollen gjennom hjemme-EM og mot VM i 2023, sier Sue Campbell, som er FAs sportssjef for kvinnefotball.

– Phil vil fortsette å utvikle laget ut kontraktstiden. Angående OL vil vi diskutere neste steg med Storbritannias OL-komité og de andre fotballforbundene. Jeg kan ikke gi ytterligere kommentarer nå.

Neville førte England til semifinale i VM-sluttspillet i fjor, men laget hans har tapt sju av 11 kamper siden kvartfinaleseieren mot Norge.

