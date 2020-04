Ludvig Hoff ble årets hockeytalent, ni år etter storebror

NTB Sport

23-åringen tildeles et personlig stipend på 10.000 kroner og muligheten til å donere 50.000 kroner til ønsket breddeklubb.

– Ludvig Hoffs bakgrunn fra universitetshockey i USA sammen med en sterk norsk hockeykultur i familien, med far og bror som tidligere landslagsspillere, gjør ham til prototypen av den nye generasjonen norske hockeyspillere som kombinerer de beste erfaringene fra begge sider av Atlanteren, sier juryformann Håkan Södergren.

Med totalt 27 målpoeng var Hoff en viktig bidragsyter til at Stavanger Oilers ble seriemester.

23-åringen har representert Norge både i OL og VM. Likevel gjorde han sin første sesong i eliteserien denne sesongen. Hoff har nemlig kombinert studier i USA med spill på junior- og collegenivå i amerikansk ishockey de siste fem årene.

– Det var utrolig morsomt å få meldingen om at jeg har vunnet prisen. Jeg fikk den rett etter trening og ringte rett hjem til mamma og pappa! Det var en gledelig nyhet, sier Ludvig Hoff.

Storebror Magnus Hoff ble kåret til årets nykommer i 2010/2011-sesongen, og nå følger altså lillebror etter.

– Hoff er en sterk toveisspiller, oppofrende og hardtarbeidende med strålende spilleforståelse. Han er god i skøytegåingen sin som gjør at han setter stort press på motstanderne. Videre tar han kollektivt ansvar og viser både lojalitet og ydmykhet, sier landslagssjef Petter Thoresen i en uttalelse.

Prisvinner Hoff har valgt å donere de 50.000 kronene han tildeles til Hasle-Løren.

– Jeg tror ikke jeg hadde vært der jeg er i dag dersom Hasle-Løren ikke var så åpne og flinke til å tilrettelegge. Vi kunne møte opp når det var stengt, og ringe til banemannen eller noen frivillige som kom og åpnet opp for oss. Jeg er veldig takknemlig for alle som har stilt opp der, derfor er det fint å gi noe tilbake for alle årene de har gitt meg, sier han.

Pappa er tidligere storspiller Geir Hoff.

