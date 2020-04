Fifa forskutterer penger til medlemsforbundene

NTB Sport

500.000 dollar tilsvarer 5,35 millioner kroner.

Hvert av de nasjonale fotballforbundene får 6 millioner dollar fra Fifa i løpet av en fireårssyklus. Neste avdrag skulle komme i juli, men vil i stedet bli betalt ut i løpet av de nærmeste dagene. Dette gjøres for å kompensere for inntektsbortfall under viruspandemien.

Fifa lemper også på noen av kriteriene som normalt må oppfylles for å få utbetalt tilskuddene og betaler dermed ut også utestående avdrag fra i fjor.

Fifa har tidligere offentliggjort at man jobber med å lage en krisepakke for økonomisk støtte til medlemmer av fotballfamilien som sliter på grunn av koronaviruset.

– Det er vår plikt å være der med støtte til dem som har akutte behov, sier Fifa-president Gianni Infantino.

