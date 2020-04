Tysk fotball: Klar til å starte når myndighetene tillater det

NTB Sport

Det sa direktør Christian Seifert i den tyske ligaen (DFL) etter videomøtet der de 32 klubbene i 1. og 2. Bundesliga var representert. Man diskuterte ikke en konkret dato for å starte opp seriespillet der det ikke har vært spilt kamper siden 11. mars.

– Det har vært uttalelser og mange spekulasjoner om når vi starter, men det er avgjørende for oss at politiske myndigheter avgjør det. Derfor har vi ikke fastsatt noen startdato. Når den dagen kommer at det tillates, skal vi være rede, sa Seifert.

Det er kjent at man har snakket om 9. mai som tidligste mulige oppstartsdato, og Seiferts uttalelser innebærer trolig at man vil kunne spille da dersom myndighetene gir klarsignal.

Flere må si ja

Det klarsignalet må komme både fra nasjonale og regionale myndigheter. Helseminister Jens Spahn og det tyske folkehelseinstituttet (RKI) må gi grønt lys, og det må også de lokale myndighetene der kampene skal spilles.

Kampene vil bli spilt for tomme tribuner og i tråd med retningslinjene skissert i en 41 sider lang rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av DFL og Tysklands fotballforbund.

Tyske myndigheter skal oppdatere sine tiltak mot viruspandemien torsdag 30. april. Selv om klarsignalet skulle komme da, vil det være svært dårlig tid til å få gjort unna nok treningsarbeid til å spille kamper allerede 9. mai, slik at midten eller slutten av mai trolig er mer realistiske alternativer.

Viktige penger

– Vi har flere alternative planer, men 9. mai er nok ikke realistisk, sa Seifert, som likevel ikke utelukket det.

– Dersom politikerne gir oss grønt lys, vil vi være klare allerede da.

Under møtet kom det også fram at TV-rettighetshaverne trolig vil betale siste avdrag for sesongens rettighetskontrakt, men med klausul om tilbakebetaling dersom sesongen ikke fullføres. Dette er viktig for flere klubber som er i akutt pengenød.

