Dansk kulturminister: – Må unngå at arrangementer blir en supersmittere

Hun sier at idretten ikke må få rykte på seg som en storsmitter, og at man derfor må være forsiktig med å åpne opp for idrettsarrangementer der mange er samlet.

Temaet var ett av flere da EUs idrettsministere var samlet i et videomøte tidligere denne uken.

– Hvis idretten blir kjent som et område der det skjer utstrakt smitte, vil dette kunne begrense folks iver etter idrettsarrangementer på lengre sikt, mener Mogensen.

Kulturministeren mener at idretten ikke fortjener å få et slikt stempel på seg.

– Folk lengter etter idretten, men det må ikke bli en dårlig opplevelse. Hvis vi åpner opp for en stor begivenhet på en fotballstadion, og dette blir kjent som en stor kilde til smitte, så kan det hende at man tenker seg om neste gang man har muligheten til å dra på stadion, sier hun.

I Danmark har koronaepidemien gjort at det er forbudt for mer enn ti personer og samles samtidig. Denne grensen er ventet å bli hevet til maksimalt 500 innen utgangen av august.

