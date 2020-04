Uefa peiler seg inn mot europacupspill i august

NTB Sport

Dagen etter at Uefa hadde møte med de 55 nasjonale fotballforbundet var det klubbforeningen ECA og ligaenes interesseorganisasjon European Leagues man rådførte seg med onsdag, dagen før et Uefa-styremøte der det kan bli fattet viktige vedtak.

Under tirsdagens møte ble det fra Uefa-hold sagt at det fortsatt var mulig at europacupkamper kunne bli spilt i juni og juli, selv om man ønsker å prioritere ferdigspilling av de nasjonale seriene i de månedene.

Ifølge BBC ble det under onsdagens møte snakket om å prøve å få de nasjonale klubbturneringene spilt ferdig innen 31. juli, mens august skal vies til å fullføre Champions League og europaligaen.

I utgangspunktet skal kvartfinaler og semifinaler avvikles med hjemme- og bortekamper i tiden 11. til 22. august, men man kan også velge å nøye seg med en kamp om det viser seg umulig å gjennomføre.

Det er håp om at det er lempet på internasjonale reiserestriksjoner innen august.

Etter planen skal europaligafinalen spilles i Gdansk 26. august, mesterligafinalen i Istanbul 29. august.

Det åpnes også for at nasjonale turneringer kan spille inn i august dersom man ikke greier å fullføre dem i juli.

Uansett blir det forsinkelser for neste sesong. Egentlig skulle kvalifiseringen til neste sesongs mesterliga og europaliga starte i juni og spilles ukentlig gjennom sommeren.

(©NTB)