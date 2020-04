Sissoko og Aurier trente sammen: Unnskyld!

NTB Sport

Høyreback Aurier har nå slettet videoen av treningen som han la ut på sosiale medier, der han hadde på seg ansiktsmaske mens han løp og satt sammen med lagkamerat og midtbanespiller Sissoko fra London-klubben, melder BBC.

I henhold til britiske retningslinjer kan befolkningen kun trene alene eller sammen med medlemmer fra egen husholdning.

– Vi ønsker å be om unnskyldning for at vi ikke har vært eksempler til etterfølgelse her. Vi erkjenner at som profesjonelle fotballspillere har vi et ansvar for å være rollemodeller, spesielt i denne usikre perioden som alle i over hele verden står overfor, sier de to i en felles uttalelse.

De legger til at de, som alle andre, må respektere myndighetenes råd for å minimere antall liv som går tapt under pandemien.

– Vi kan ikke få takket det nasjonale helsevesenet NHS nok for deres utrettelige arbeid i denne tiden og vil begge gi en pengegave for å vise vår støtte til deres innsats.

Dette er tredje gang ansatte i Tottenham Hotspurs er tatt for å bryte de nasjonale reglene under koronakrisen i Storbritannia.

Manager José Mourinho ble fotografert mens han hadde en en-til-en treningstime i parken med midtbanespiller Tanguy Ndombele, mens lagkompisene Ryan Sessegnon og Davinson Sánchez er blitt filmet ute på løpetur sammen.

