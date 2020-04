Lukaku beklaget uttalelse om koronasymptomer i Inter

NTB Sport

Den belgiske kraftspissen kom med den oppsiktsvekkende uttalelsen i et Instagram-intervju med landslagskollega Dries Mertens' kone, som er programleder for TV-kanalen Vier. Inter reagerte kraftig på uttalelsene og truet med å bøtelegge Lukaku, men ifølge BBC er saken nå ute av verden etter at han har beklaget.

– Vi hadde en uke fri i desember (romjulen). Vi returnerte til arbeidet, og jeg sverger på at 23 av 25 spillere var syke. Jeg fleiper ikke, sa Lukaku i intervjuet.

– Vi spilte mot Radja Nainggolans Cagliari, og etter omtrent 25 minutter måtte en av forsvarsspillerne våre forlate banen. Han besvimte nesten og kunne ikke fortsette.

Kampen Lukaku snakker om ble spilt i Milano 26. januar, og Inter-stopper Milan Skriniar måtte byttes ut i kampens 17. minutt. Etter oppgjøret opplyste Inter via Twitter at Skriniar måtte erstattes som følge av influensasykdom.

– Alle hostet og hadde feber, sa Lukaku videre i intervjuet som er gjengitt av Sky Sports.

– Jeg følte meg mye varmere enn normalt da jeg varmet opp. Jeg hadde ikke hatt feber på flere år.

Koronaviruset var oppdaget i Kina på det tidspunktet, men det var ikke påvist smitte i Italia. Dermed ble ikke Inter-spillerne testet. De to første virustilfellene i landet ble registrert 31. januar.

– Etter kampen var det planlagt en middag med gjester, men jeg bare takket dem og gikk rett i seng. Vi ble ikke testet for covid-19 på det tidspunktet, så vi får aldri vite svaret, sa Lukaku.

Inter har fortsatt ikke hatt noen påviste koronatilfeller.

(©NTB)