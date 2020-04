Italienske myndigheter vil bruke noen dager på avgjørelse om fotballstart

NTB Sport

Italias fotballforbund (FIGC) og Serie A hadde håpet å få grønt lys for å gjenoppta trening 4. mai, med tanke på å starte seriespillet tre uker senere. Det har vært stopp i kampaktiviteten siden 9. mars.

– Helseminister Roberto Speranza skal legge planen fram for regjeringens medisinske og vitenskapelige ekspertise. I løpet av noen dager vil vi komme med avgjørelser rundt mulig oppstart av trening og hvordan den kan foregå, sa Spadafora etter møtet.

FIGC og Serie A har sammen utarbeidet en detaljert medisinsk protokoll for hvordan trening og kampvirksomhet kan gjennomføres uten å bryte smittevernbestemmelsene. Kampene skal spilles uten publikum.

Tirsdag gikk de 20 Serie A-klubbene enstemmig inn for et forslag om å fullføre sesongen dersom myndighetene tillater det og finner at det kan gjøres i tråd med helse- og sikkerhetstiltak.

Landets fotballpresident Gabriele Gravina er en sterk tilhenger av å fullføre sesongen.

– Det blir ingen ny sesong før denne er avsluttet, sa han nylig.

Den omfattende nedstengningen av det italienske samfunnet varer fram til 4. mai, og statsminister Giuseppe Conte varslet nylig en gradvis gjenåpning av samfunnet etter det. Om noen dager kommer svaret på om det også betyr grønt lys for at toppklubbene i fotball kan starte trening igjen.

