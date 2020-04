Federer vil slå sammen ATP- og WTA-touren

NTB Sport

Sveitseren mener at det for lenge siden burde vært etablert en felles organisasjon for mannlige og kvinnelige profesjonelle spillere, og at den burde stå bak turneringsaktiviteten for begge kjønn.

– Jeg undrer ... er jeg den eneste som tenker at tiden er inne til at tennis for menn og kvinner forenes og går videre som en enhet? Jeg synes vi bør slå sammen WTA og ATP, begynte han i en serie twittermeldinger som fikk stor oppmerksomhet.

– Jeg mener ikke at vi skal spille turneringer mot hverandre, men at våre organisasjoner slås sammen og organiserer tennistourene både for menn og kvinner. Det burde nok ha skjedd for lenge siden, men nå kan tiden være inne. Det er vanskelige tider for alle idretter, og kanskje kan to svekkede organisasjoner komme ut av det som en styrket organisasjon.

Nadal var blant de første som ga Federers tanker sin tilslutning.

Full støtte

– Som du vet fra våre samtaler er jeg helt enig i at det ville være flott å komme ut av denne globale krisen med tennis for menn og kvinner forent i en organisasjon, tvitret Nadal til Federer.

De kvinnelige stjernene Simona Halep og Garbiñe Muguruza var også raskt ute med støtte til Federer.

Koronaviruspandemien har ført til at det ikke er spilt turneringstennis siden begynnelsen av mars, og alle turneringer fram til midten av juli er enten utsatt eller avlyst. Behovet for utstrakt internasjonal reisevirksomhet gjør det særlig vanskelig å se for seg når spillet kan komme i gang igjen.

Den nye ATP-sjefen Andrea Gaudenzi sa nylig at det er opplagt at ATP og WTA bør jobbe tettere sammen.

– Det er ekstremt viktig og vil være et av våre største fortrinn framfor andre idretter. Ikke bare har tennis et flott produkt i kvinneturneringer, men vårt publikum er jevnt fordelt mellom kvinner og menn. En turnering med kamper for begge kjønn er et bedre produkt både for publikum og i mediene, sa han.

Forvirring

Den kvinnelige tennislegenden Billie Jean King har lenge tatt til orde for at ATP og WTA skal slås sammen.

– Dette har jeg sagt siden tidlig på 1970-tallet. En stemme, kvinner og menn sammen, har vært min visjon for tennis. WTA alene har alltid vært plan B. Jeg er glad for at vi er enige, så la oss få det til, tvitret hun til Federer.

Mange har pekt på at det er et problem for tennissporten av sju organisasjoner deler på makten i profftennis. Det internasjonale tennisforbundet (ITF) forvalter reglene og arrangerer turneringer på lavere nivå, mens de fire Grand Slam-arrangørene også har betydelig makt. ATP står for touren for menn, WTA touren for kvinner.

– Det blir forvirrende for tennisfans når det er ulike rankingsystemer, ulike logoer, ulike nettsteder og turneringskategorier. Alt vil bli enklere om vi samles i en organisasjon, sier Federer.

(©NTB)