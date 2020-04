Burnley-manageren: – Trenger ikke full preseason for å spille igjen

NTB Sport

– Vi opplever eksepsjonelle tider, og da kreves eksepsjonell tenkning. Om spillerne må nøye seg med et kort vindu for å komme i form og bli klare til å spille kamper, så tror jeg de vil godta det, sier han i et intervju med BBC Radio 5 Live.

– Jeg ville iallfall godta det.

Det gjenstår 92 kamper i Premier League, og for ligaens og klubbenes økonomi er det svært viktig å spille sesongen ferdig. Om den avbrytes, mister man enorme beløp i TV-inntekter.

– Vi sier til spillerne at vi mener det er en stor sjanse for at seriespillet vil starte igjen, og at de må være mentalt og fysisk klare når det skjer, sier Dyche.

Internkamper

– At de får en ordentlig preseason før vi starter igjen kan vi bare glemme, men spillerne er sunnere og bedre trent i våre dager. De passer på formen selv når det ikke er kamper, og da kan vi forsere treningsarbeidet raskere.

Dyche er ingen tilhenger av å spille treningskamper mellom de ulike lagene før serien starter igjen.

– Da vil det være en viss fare for at viruset spres igjen. Jeg tenker at vi i stedet får råd om å spille internkamper. For eksempel kan vi få tre uker til sesongforberedelser hvor hver klubbs spillere er isolert fra de andre og bare trener og spiller internkamper.

GPS-trening

Dyche holder kontakten med spillerne fra sitt hjemmekontor og sier at treningsarbeidet blir GPS-overvåket.

– Den første tiden sa jeg til spillerne at de skulle slappe av litt, 10-12 dager uten noe strukturert trening. Etter det har vi trappet opp arbeidet gradvis, og nå trener de med en GPS-enhet. De har fått beskjed om å gjøre treningsarbeid på godt nivå og med god intensitet, sier han.

– Ennå har vi ikke fått vite når vi kan møtes igjen og trene sammen, og derfor er det fortsatt ganske flytende. Vi prøver å peile ut en kurs og finne en balanse mellom å gi spillerne en god følelse og få dem til å fokusere på det som venter.

