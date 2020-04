Seerrekord for Michael Jordan-dokumentar

NTB Sport

Seertallene viser at det i snitt var 6,1 millioner seere da de to episodene ble vist søndag. Kanalens tidligere rekord for et dokumentarprogram var 3,6 millioner for et program om baseball- og NFL-stjernen Bo Jackson fra 2012. Det er rene TV-tall og omfatter ikke dem som benyttet strømmetjenester.

I Norge vises serien på Netflix, der den tirsdag var registrert som strømmetjenestens tredje mest populære program.

ESPN viser programmet i to versjoner, en på hovedkanalen og en på ESPN2 der banneordene er fjernet. Ulike avsløringer i programmet ble behandlet som nyheter, diskutert og dybdeanalysert i kanalens sportsnyheter.

«The Last Dance» tar for seg hele NBA-superstjernen Jordans karriere, men særlig den siste sesongen med Chicago Bulls, 1997-98, da et TV-team hadde nær ubegrenset tilgang og fikk med seg ikke bare Jordans og lagkameratenes vei mot en sjette tittel på åtte år, men også konflikter og personmotsetninger som kunne ha veltet lasset og til slutt rev laget i stykker.

Enorm oppmerksomhet

Dokumentarserien skulle egentlig vises i juni, men ESPN framskjøt den for å gi folk noe å glede seg til mens all idrett ligger nede under viruspandemien, og den har fått enorm oppmerksomhet. På ett tidspunkt søndag var 25 av de 30 mest emneknaggene på Twitter i USA knyttet til programmet.

Blant det folk snakker om etter de første episodene er sportssjef Jerry Krauses personlige konflikt med trener Phil Jackson, klubbledelsens behandling av Scottie Pippen, som selv om han kanskje var ligaens nest beste spiller ikke var blant de 120 best betalte, og den festkulturen Jordan møtte da han ble draftet (som nummer tre) og kom til Chicago.

Festkultur

– I ett hjørne av rommet var det linjer med kokain, i et annet satt de og røyket marihuana, og i et tredje var det kvinner, fortalte han om å komme inn i hotellrommet der «stort sett hele laget» oppholdt seg.

– Etter det holdt jeg meg mye for meg selv, sa Jordan, som ikke brukte lang tid før han var i posisjon til å endre kulturen i laget totalt.

De to første episodene av «The Last Dance» er det mest sette TV-programmet i USA under viruspandemien både for aldersgruppene 18-34 og 18-49.

Dokumentarserien består at til sammen 10 episoder, som vises to av gangen hver søndag i USA, mens de i Norge er tilgjengelige dagen etter.

(©NTB)