Langrenn: Rogn gir seg som landslagstrener

NTB Sport

Det melder Norges Skiforbund i en pressemelding.

Rogn har vært trener for landslaget i to sesonger i samarbeid med hovedtrener Ole Morten Iversen. Før det var han juniorlandslagstrener.

– Det har vært fire flotte år der jeg har hatt gleden av å bidra til utvikling både for lovende juniorer og verdens beste skijenter. Det er tøft å gi slipp på det som virkelig har vært en drømmejobb, men familien går foran alt. Kona mi sliter med alvorlig sykdom, og da trengs det at jeg er til stede i hverdagen for å skape ro og stabilitet for henne og de to sønnene våre, sier Rogn.

– Først og fremst må jeg si at vi mister en utrolig dyktig trener i Geir Endre. Han har spilt en stor rolle for meg og laget de siste årene. Jeg takker for alt han har gjort og ønsker ham lykke til videre. Vi kommer til å savne ham både i løypa og rundt matbordet, sier Therese Johaug.

Nå venter i første omgang jobbing på gården hjemme i Vang i Valdres, samt videreutvikling av Rogns digitale treningsveiledningsprosjekt hvor han tilbyr skreddersøm av målrettet trening.

– Geir Endre har vært en sterk ressurs i kvinnelandslagets trenerteam. Det er likevel med stor forståelse og respekt at hans beslutning om å prioritere familien i en krevende periode veier tyngst, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Bjervig håper at langrennssporten også i framtiden kan få benytte seg av Rogns kompetanse.

(©NTB)