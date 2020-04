Klubbene enige: Serie A spilles ferdig om myndighetene tillater det

NTB Sport

– Lega Serie A møttes i dag via videokonferanse, og de 20 klubbene gikk enstemmig inn for å fullføre sesongen dersom myndighetene tillater det og finner at det kan gjøres i tråd med helse- og sikkerhetstiltak, heter det i en uttalelse.

Onsdag skal Italias helseminister og idrettsminister gå gjennom en omfattende rapport utarbeidet av Italias fotballforbund om hvordan trening og kamper kan avvikles uten å bryte med smitteverntiltakene.

Brescia og Torino har gått sterkt inn for å avbryte sesongen, men flertallet av klubbene ønsker å fullføre den. 12 serierunder står igjen, og det er antydet at seriespillet kan gjenopptas i slutten av mai dersom myndighetene gir grønt lys.

Italias fotballpresident Gabriele Gravina er svært oppsatt på å fullføre sesongen.

– Det blir ingen ny sesong før denne er avsluttet, sier han.

Nedstengningen av det italienske samfunnet gjelder i denne omgang fram til 4. mai, men statsminister Giuseppe Conte har varslet en gradvis gjenåpning av samfunnet etter det.

