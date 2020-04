Karantenetrøbbel og kjøkkenskader i Manchester United

NTB Sport

United kjørte noen matlagingskurs via digitale plattformer. Det har ikke gått like bra for alle i troppen.

– Flere av spillerne har virkelig begynt å ta til seg ny kunnskap, men en eller to har også skadet seg i prosessen, sier klubblegen Steve McNally til Daily Mail.

Han forteller også at en av spillerne pådro seg en skade da han ble bitt av sin egen hund. Også dette hendte i karantene.

– Det er slikt som kan skje da det er et annet fokus nå enn vanligvis, sier McNally.

United har satset mye på å gi spillerne støtte, også de som sliter mentalt i en periode uten trening og kamper.

