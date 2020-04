Håndballsesongen i Tyskland stoppet, Reinkind får seriegullet

NTB Sport

Dette ble klart tirsdag og bekreftes av ligaens nettsted. De 36 klubbene i de to øverste divisjonene ble enige om dette på en telefonkonferanse.

Kiel leder serien med to poeng og har én kamp mindre spilt enn toer Flensburg-Handewitt, som må nøye seg med sølv og mesterligaplass.

Reinkind har hatt en fin sesong for Kiel. Til sommeren får han Sander Sagosen som lagkamerat.

Sagosen ble fransk mester med Paris Saint-Germain etter at sesongen der ikke ble ferdigspilt på grunn av viruspandemien.

Magdeburg, Hannover-Burgdorf og Rhein-Neckar Löwen endte på plassene tre til fem og får plass i den nye euroligaen (tidligere EHF-cupen).

Ingen rykker ned, mens Coburg og Essen rykker opp i 1. Bundesliga, som utvides til 20 år.

Finalehelgen i cupen skal gjennomføres på et senere tidspunkt. Semifinaler og finale var opprinnelig utsatt til slutten av juni, men vil i stedet bli avviklet en gang til høsten, om mulig med tilskuere.

Kvinnenes Bundesliga fullføres heller ikke, men der blir det ikke kåret noen vinner. Grunnen er at det gjenstår over tredel av kampene for alle lagene.

