Tysk fotballegende forsvarer stjernekeeper: – Jeg forstår det ikke

59 år gamle Mätthaus råder nå gamleklubben til å sette seg ned med sin stjernemålvakt og rense luften umiddelbart.

– For meg synes det utidig at Manuel Neuer ikke blir verdsatt i Bayern, sier legenden til Sky Sport News.

– Det handler om ti minutter. Jeg forstår det ikke, fortsetter Matthäus som selv spilte for Bayern i to perioder.

Neuers nåværende avtale utløper i 2021, og skulle Bayern mislykkes i å komme til enighet med stjernekeeperen om en forlengelse, rapporteres flere Premier League-klubber å stå parate.

I et intervju med Bild i helgen ga 34 år gamle Neuer uttrykk for frustrasjon rundt at innholdet i kontraktsforhandlingene har lekket ut i mediene.

– Detaljer fra samtalene dukker konstant opp i mediene. Det irriterer meg. Det er ikke noe jeg er vant til i Bayern, sa en tydelig misfornøyd Neuer.

Den tyske landslagskeeperen kom til Bayern fra Schalke i 2011. Han har dermed vært klubbens førstevalg mellom stengene i nesten et tiår. Nå kan samtidig det være i endring.

Foran neste sesong er Schalke-keeper Alexander Nuebel hentet til klubben. 23-åringen skal angivelig være lovet å spille minst ti kamper per sesong.

