Skotsk regjeringssjef advarer mot fotball for tomme tribuner

NTB Sport

Kampen mot koronapandemien har satt fotballen på vent i de fleste europeiske land. Strenge tiltak for sosial distansering og forbud mot store arrangementer medfører at det trolig går lang tid før idrettsarenaene igjen kan åpnes for normal bruk.

I en rekke land, blant dem Storbritannia, er det lansert håp om at fotballaktiviteten kan gjenopptas under forutsetning av at kampene spilles bak lukkede dører.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon advarer imidlertid mot at den slags løsninger også kan resultere i økt smittefare. Hun tror mange supportere vil samles for å se kampene, kanskje i nærheten av arenaene, selv om de ikke kommer inn på tribunene.

– Vi må vurdere om det (tomme tribuner) fjerner smitterisikoen fullstendig, sier den skotske regjeringssjefen.

– Dersom kampen går på TV, er det en fare for at folk vil samles for å se, tilføyer Sturgeon.

Hun varsler at de ulike scenarioene vil bli vurdert svært nøye i tiden som kommer. Samtidig sier Sturgeon at hun tror enkelte former for koronatiltak og restriksjoner vil bli opprettholdt helt til en vaksine mot viruset foreligger.

De tre fotballseriene under skotsk Premier League er alle avblåst for sesongen. Hva som skjer med eliteserien blir ikke avgjort før 23. april. Kristoffer Ajers Celtic leder serien med 13 poeng ned til Rangers og ligger an til å ta sitt niende mesterskap på rad.

