Midtjylland byr på drive-in-fotball når superligaen starter igjen

Klubben setter opp storskjermer på parkeringsplassen utenfor stadion i Herning og vil invitere sine tilhengere til drive-in-fotball. Samtidig som inntil 10.000 tilskuere kan følge kampen fra sine biler, vil bilder fra parkeringsplassen vises på skjermene inne på stadion slik at spillerne opplever tilhengernes støtte.

– Dette er ikke bare en fiks idé. Vi har arbeidet seriøst med det i to uker og vært i tett og god dialog med alle involverte, både politi, brannvesen, Herning kommune, arenaseieren og TV-rettighetshaverne, sier klubbens markeds- og supportdirektør Preben Rokkjær til avisen BT.

Det settes opp to storskjermer på henholdsvis 46 og 52 kvadratmeter, på hver sin side av arenaen. Klubben vil ikke kreve inngangspenger.

Vil gi noe tilbake

– Nei, det tror jeg ikke. Det er et dyrt prosjekt, men vi har fått gode avtaler med leverandørene av storskjermene. Vi gjør ikke dette for å tjene penger, men for å gi noe tilbake. Det vil bli salg av mat og drikke, men de fleste vil nok ta med det hjemmefra, sier Rokkjær.

Midtjylland hadde 12 poengs luke til serietoer FC København da sesongen tidlig i mars ble avbrutt på grunn av viruspandemien. Det er planer om å spille den ferdig uten tilskuere på arenaene, med tidligste mulige oppstart rundt 17. mai.

Man vil ikke bare legge til rette for en god opplevelse for tilhengerne, blant annet ved at kommentarene sendes på en radiofrekvens slik at alle kan høre dem klart og tydelig i bilen.

Tuter for laget

– Vi vil også involvere supporterklubben og høre deres tanker om hva publikum kan bidra med fra bilene sine, blant annet ved bruk av bilhornet. Vi kontaktet tidlig noen av supporterne, og de ga oss inspirasjon til å gå videre med dette, sier Rokkjær.

Det vil til og med bli et eget område på parkeringsplassen for bortelagets supportere.

Dersom ordningen slår an, sysler klubben med planer om å utvide slik at inntil 40.000 mennesker i 10.000 biler kan oppleve en eventuell gullkamp mot FC København i sluttspillet.

