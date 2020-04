Kulturdepartementet vil prioritere idrettslagseide anlegg

NTB Sport

I et brev fra Kulturdepartementet til fylkeskommune står det:

«Departementet vil derfor be fylkeskommunene om å særskilt prioritere lag og foreninger som har igangsatt eller ferdigstilt anleggsprosjekter ved årets detaljfordeling. Formålet er å bidra til likviditet hos dem som nå har pågående eller påløpte kostnader knyttet til realisering av idrettsanlegg».

– Dette er en svært god nyhet for alle idrettslagene som venter på utbetaling av spillemidler. Dette betyr sannsynligvis at idrettslagene vil få utbetalt flere hundre millioner kroner mer i år, enn de ellers ville ha fått. Jeg vil takke kulturministeren for at han bidrar til å bedre likviditeten til idrettslagene på denne måten, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Koronakrisen har rammet idretten spesielt hardt og mange idrettslag står i fare for å bli slått konkurs. Alle idrettslige aktiviteter i Norge, med unntak av trening, er blitt satt på vent siden 12. mars.

(©NTB)