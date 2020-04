Kritiserer Infantino for tette bånd til sveitsisk rettsvesen

NTB Sport

«I hånden på Infantino» er overskriften på den tyske avisens oppslag, der det mer enn antydes at den sveitsiske riksdavokaten Michael Laubers folk behandler Fifa og Infantino med silkehansker.

Både Süddeutsche Zeitung og sveitsiske Luzerner Zeitung skriver i helgen om et hemmelig møte i Bern i juni 2017 mellom Infantino og riksadvokat Lauber. Begge avisene skriver at alt tyder på at Cedric Remund, som den gang ledet flere store korrupsjonsetterforskninger med tilknytning til fotballen, også var til stede på dette møtet, i strid med regler og retningslinjer.

En av disse etterforskningene knyttet seg til et mistenkelig salg av TV-rettigheter der avtalen ble signert av Infantino da han var Uefa-ansatt. Alle de fire personene man vet var til stede under møtet i Bern hevder at de ikke har noe minne om hva som ble diskutert eller hvem den femte tilstedeværende var.

Alvorlige brudd

Lauber benektet opprinnelig at møtet hadde funnet sted, og et oppsiktsråd (AB-BA) som har prøvd å komme til bunns i saken har kritisert ham for manglende samarbeidsvilje og for ikke å snakke sant. Hans lønn ble redusert med 8 prosent, den strengeste reaksjon oppsiktsrådet hadde anledning til å ilegge ham.

Det regnes som bevist at møtet fant sted på den angitte dato og at fem personer var til stede. Süddeutsche Zeitung skriver at det må koste Lauber jobben om det bevises at lederen av en aktiv etterforskning av korrupsjon i fotballen var til stede under møtet med Infantino.

Remund hadde ansvaret også for etterforskningen av korrupsjonsmistanke i forbindelse med tildelingen av VM-sluttspillet i 2006 til Tyskland. Rettssaken om den tildelingen skulle egentlig starte mandag, men påtalemyndighetens sak har falt fra hverandre, og i slutten av måneden er saken foreldet.

Tette bånd

Den saken har ikke noe med Infantino å gjøre, fordi det gjelder ting som skjedde i Fifa lenge før han kom til det internasjonale forbundet. Süddeutsche Zeitung mener imidlertid at Infantino lenge har hatt altfor tette bånd til Lauber, som har overordnet ansvar for alle de sveitsiske etterforskningene av korrupsjon i fotballen.

Avisen antyder at Lauber også bidro til å rydde vei for Infantino slik at han i 2016 ble valgt til Fifa-president. En bekjent av Infantino skal i juli 2015 ha møtt Lauber og på hans vegne ha spurt om man ikke etterforsket Sepp Blatter og Michel Platini. Noen måneder senere kom det anonyme tipset om en tvilsom utbetaling fra Blatter til Platini på 2 millioner euro, som endte med å felle begge to og rydde vei for Infantino så han kunne bli Fifa-president.

Blatter måtte gå som Fifa-president, Platini som Uefa-president, og begge ble utestengt i mange år.

