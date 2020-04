Japansk virusekspert tviler på OL neste år

NTB Sport

OL i Tokyo skulle gått fra 24. juli til 9. august i sommer. Som følge av koronapandemien valgte IOC å flytte hele mesterskapet ett år fram i tid. Det kan likevel være for tidlig ifølge professor Kentaro Iwata ved Kobe-universitetet.

– For å være ærlig tror jeg ikke at det er sannsynlig at OL blir avviklet neste år. Det er to betingelser som må være oppfylt. Det ene er at koronaviruset må være under kontroll. Det andre er at koronaviruset må være under kontroll over alt, fordi man inviterer utøvere og tilskuere fra hele verden.

– Japan kan kanskje ha viruset under kontroll neste sommer, noe jeg ønsker, men jeg tror ikke det vil være tilfellet over hele kloden. Derfor er jeg svært pessimistisk med hensyn til å kunne gjennomføre OL neste sommer, sier Iwata.

Professoren kritiserte tidligere i år Japans håndtering av koronakrisen på cruiseskipet «Diamond Princess» som lå i havn i Yokohama.

Skipet ble satt i karantene, og over 700 personer om bord endte med å bli koronasmittet. 13 av dem døde.

Etter planen er skal det være åpningsseremoni for OL i Tokyo 23. juli neste år.

(©NTB)