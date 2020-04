Golfsportens plan klar: Over 1 million koronatester skal redde PGA-sesongen

NTB Sport

PGA-sjefene går for å sikre seg over 1 million koronatest-pakker, og spillere, caddier og turneringsmedarbeidere skal testes hver dag under konkurranser.

Det vil bli et svært dyrt prosjekt, men er verdt investeringen, ifølge PGA.

Det var avisen Guardian som omtalte planene først. Ved en positiv prøve vil personen ilegges karantene i 14 dager.

Spillere som ikke har base i USA, skal ifølge avisen innvilges innreise med begrunnelsen «nødvendig reise». USAs president Donald Trump er golfelsker, og han skal se sport som viktig for å sette fart på hverdagen i landet.

PGA-toppene tror på turneringsspill i midten av juni. Verdens viktigste golftour har allerede planene klare for 32 turneringer fram til jul.

De fire første skal etter planen spilles uten publikum. PGA-mesterskapet blir trolig den første majorturneringen i år. Den er berammet til 6.-9. august, og arrangøren er åpen for at det ikke vil bli publikum til stede.

Hovland vant sin første PGA-tittel tidligere i år. I løpet av noen uker vil han trolig få tilsendt en pakke med flere koronatester. Da starter veien tilbake til turneringer også for ham.

