Frustrert Nadal savner trening

Den spanske regjeringen har utvidet perioden med unntakstilstand fram til 9. mai, hvilket innebærer at store deler av befolkningen fortsatt er bedt om å holde seg hjemme. Unntaket er ansatte i enkelte yrkesgrupper som er definert som ekstra viktige for å holde samfunnet i gang.

Tennisstjernen Nadal sliter med å forstå fullt ut hvorfor han ikke kan trene.

– Det er sant at jeg ikke forstår dette så godt, for vi ikke får spille tennis samtidig som mange mennesker går på jobb. Og i sporten vår holder vi stor og trygg avstand og spiller på motsatt side av banen for hverandre, sa spanjolen under en direktesending på Instagram mandag.

– Men jeg forstår at vi er i en svært kritisk situasjon, at myndighetene håndterer noe uvanlig og at det siste de tenker på er hvem som kan trene og ikke trene, fortsatte tennisstjernen.

Han understreket også at alt i en slik situasjon ikke er logisk, og at man må føye seg etter reglene.

I mandagens direktesending snakket Nadal med to andre store tennisprofiler, Rofer Federer og Andy Murray, om deres opplevelse av koronasituasjonen.

Alle internasjonale tennisturneringer er enten utsatt eller avlyst som følge av kampen mot pandemien.

