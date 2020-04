NTB Sport

Et av temaene på agendaen blir hvordan idretten kan trappe opp aktiviteten uten å bryte smittevernreglene.

Det aller meste av toppidrett i Europa er satt på vent som følge av koronavirusutbruddet. Store inntekter bortfaller, og det rammer mange klubber og utøvere hardt.

EU kunngjorde mandag at videomøtet holdes klokken 11 tirsdag, og at ministrene også skal diskutere planer for å støtte utøverne og hvordan de skal sikre at utøverne får fortsette å trene.

(©NTB)