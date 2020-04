Diomandé herjet i FIFA 20-turnering, til sluttspill 17. mai

NTB Sport

Nordmannen var en klasse bedre enn rivalene i den TV-overførte turneringen og slo Javier «Chicharito» Hernandez fra byrival Los Angeles Galaxy 1-0 før han feide Chicago Fire-spiller Francisco Calvo av banen med 4-0. Han ble hovedoppslag på ligaens nettsted.

I fravær av aktiv idrett har virtuelle turneringer blitt populære, og nordamerikanske MLS har hengt seg på. I eMLS Tournament Special representeres hver klubb av en fotballspiller og en e-sportspiller, som hver spiller en kamp i FIFA 20, og så legges resultatene sammen.

Det skal spilles miniturneringer fire helger på rad, og hver helgs vinner går videre til sluttspillet som avvikles med semifinaler og finale 17. mai. Diomandé herjet med motstanderne da LAFC slo byrival Galaxy og Chicago Fire søndag.

Dobbel feiring

Det var stilt store forventninger til nordmannens oppgjør med tidligere Manchester United-spiller Chicharito i en virtuell utgave av byderbyet El Tráfico (som er en dobbel referanse til spanske El Clásico og trafikken i Los Angeles). Diomandé ble dobbel matchvinner da han styrte seg selv i jakten på en bakromslobb og satte inn målet som ga 1-0-seier.

Dermed kunne han gjøre sin favorittfeiring både på banen og i gamingsofaen. Mindre fornøyd var Chicharito, som gjemte hodet i hendene.

I det påfølgende oppgjøret mellom de profesjonelle gamerne RemiMartinn og Godfather vendte førstnevnte 0-1 til 3-1 slik at LAFC gikk videre med sammenlagt 4-1.

Tre mål av 99

I delfinalen mot Chicago Fire punkterte Diomandé spenningen ved å feie Francisco Calvo av banen med 4-0. To av målene scoret han med seg selv, slik at tre av fem Diomande-mål i de to kampene ble satt inn av nummer 99 selv. RemiMartinn fullførte verket da han slo BITW7 2-1, slik at LAFC tok seg til sluttspillet med 6-1 sammenlagt.

Diomandé rakk ikke å årsdebutere for LAFC på banen før sesongen ble satt på vent som følge av viruspandemien, men han er godt på vei mot å gi klubben en kjempeopptur og kanskje en tittel før sesongen kan gjenopptas på ordentlig.

