Valakari ferdig som Tromsø-trener

NTB Sport

Ledelsen i Tromsø skal ha bestemt seg for å sparke finnen etter hektisk møtevirksomhet de siste dagene, ifølge TV 2. Spillerne ble hasteinnkalt til et møte søndag, og etterpå kom bekreftelsen om at Valakari ikke lenger er klubbens trener.

Valakari overtok treneransvaret i klubben juni 2017, og etter å ha reddet klubben fra nedrykk og gjort sakene sine bra, fikk han for et drøyt år siden kontraktsforlengelse ut 2022.

Nå har Tromsø valgt å kvitte seg med Valakari og lete etter ny hovedtrener.

