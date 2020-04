Valakari er ferdig som TIL-trener

NTB Sport

Ledelsen i TIL skal ha bestemt seg for å sparke finnen etter hektisk møtevirksomhet de siste dagene.

Valakaris avgang ble bekreftet overfor VG og iTromsø av klubbens styreleder Stig Bjørklund.

I en pressemelding til iTromsø forklarer TIL hvorfor de nå har valgt å fjerne treneren etter først å ha gitt ham fornyet tillit etter nedrykket i fjor høst.

– Etter koronautbruddet har partene hatt noe ulike syn på veien videre for klubben. På denne bakgrunn er de blitt enige om at arbeidsforholdet skal opphøre, skriver TIL i pressemeldingen.

Møte med spillere

Avgjørelsen om å sparke Valakari skjedde etter flere møter søndag.

Nordlys var først med å omtale et hasteinnkalt møte mellom spillerne og ledelsen i Tromsø. Avisen har bilder av Tromsø-spillere på vei ut etter at møtet var over.

På møtet skal spillerne ha møtt styreleder Bjørklund, i tillegg til daglig leder Kristian Høydal, nestleder og AS-styreleder Astrid Strandbu, styremedlem Lars Espejord og andre fra TILs administrasjon og lederstab.

Valakari var ikke med på møtet med spillerne, men var på Alfheim sammen med sin advokat Erik Ringberg. Advokaten bekrefter til iTromsø at han bisto Valakari i forhandlingene om en sluttavtale.

Fikk kontraktsforlengelse

Den finske treneren overtok treneransvaret i klubben etter Bård Flovik i juni 2017 og reddet laget fra nedrykk samme år.

Den neste sesongen fortsatte oppturen på våren, men fra sommeren 2018 startet nedturen, og laget endte på 10.-plass. Likevel fikk Valakari en kontraktsforlengelse for et drøyt år siden, før 2019-sesongen som endte med nedrykk.

Ifølge iTromsø skal treneren ha hatt minst dobbelt så mye i lønn som den best betalte TIL-spilleren. Han ble i likhet med spillergruppen permittert 100 prosent fra 18. mars, noe som skal ha bidratt til et stadig dårligere forhold mellom ham og klubben.

