Kvinnelige toppsyklister føler seg ignorert, retter kritikk i åpent brev

NTB Sport

Derfor har de profesjonelle kvinnelige sykkelrytterne nå skrevet et åpent brev til UCI-ledelsen. Der anmodes det om kvinnene må tas mer alvorlig i sesongplanleggingen som pågår.

Kampen mot koronaviruset har ført til at alt av sykkelritt er utsatt. Svært få ritt har fått nye datoer, med Tour de France som et hederlig unntak.

Avsenderen av brevet som er sendt til sykkeltoppene er The Cyclists Alliance (TCA), som består av den nederlandske superstjernen Marianne Vos og sju andre ryttere. I brevet heter det at man naturlig nok er bekymret for påvirkningen virussituasjonen vil få på internasjonal kvinnesykling.

«Vi er enda mer bekymret for at vi fra kvinnenes side ikke er representert tilstrekkelig i de igangsatte diskusjonene omkring pandemien og de utfordringene den fører med seg, skriver TCA.

Tidligere denne uken meldte Det internasjonale sykkelforbundet at kvinnene må vente til 15. mai på nytt om gjennomføringen av sin World Tour-sesong.

Ifølge cyclingnews.com ble TCA opprettet i 2017, men sykkelnettstedet skriver at UCI fortsatt ikke enerkjenner TCA som et offisielt talerør for de kvinnelige syklistene.

Nederlandske Ellen van Dijk er også en del av rytterrådet. Hun rettet også kritikk mot UCI i et intervju med TV-stasjonen NOS i hjemlandet fredag.

– Det er virkelig ille at det tas beslutninger for mennene, men at kvinnene blir fullstendig ignorert. Vi får først høre om planene om en måned, sa hun.

