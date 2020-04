Bodø/Glimt med lønnskutt for å unngå permitteringer

NTB Sport

Det melder klubben på sitt nettsted.

– Koronasituasjonen er svært utfordrende, og klubben har stått mellom å gå til permitteringer eller å finne alternative løsninger. Nå er det klart at en felles dugnadsånd gjør det mulig for klubben å være i full drift på dagens nivå ut mai. Alle ansatte, Nordlandsglimt og næringslivsaktørene Benn Eidissen og Tord Kolstad har gått sammen med å rulle ballen videre, står det.

Alle ansatte får kortsiktig lønnskutt på 20 prosent. Investorselskapet Nordlandsglimt AS gir et økt tilskudd på 500.000 kroner for å holde akademiet operativt, mens Eidissen og Kolstad bidrar med 300.000.

– Det er et utrolig sterkt signal fra spillere og ansatte at vi nå i fellesskap tar et ansvar for den situasjonen samfunnet og klubben er i, og tar et lønnskutt på 20 prosent i mai, sier daglig leder Frode Thomassen.

Klubben jobber videre med å redusere kostnader for å kompensere inntektsbortfall under viruskrisen.

