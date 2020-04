Svensk hockeylegende var livredd: – Jeg trodde jeg skulle dø

NTB Sport

Det var i forrige måned at NHL-kjempen, som fredag fylte 69 år, i hui og hast måtte ha legehjelp.

– Det var skremmende. Jeg hadde problemer med å puste. Tidvis klarte jeg ikke puste i det hele tatt. Jeg skalv og skalv. Det var forferdelig, sier Salming i et intervju med nhl.com.

Ishockeylegenden forteller videre at han aldri ble fortalt av legene om han faktisk var smittet av koronaviruset eller ikke.

– På det tidspunktet hadde ikke viruset tak grep om Sverige som det har utviklet seg til å gjøre nå. Det var litt før det. Uansett hva det var, har jeg nå sørget for å holde hjemme og gjøre alt jeg kan for å bli bedre, sier Salming.

Trodde han var døende

69-åringen legger ikke skjul på at han er takknemlig for å være i live etter episoden med koronavirus-symptomer.

– Det føltes som om jeg var døende. Jeg trodde jeg var det. Så ille var det. Det er ikke mulig å beskrive det. Jeg tenkte helt ærlig at «vel, det kan ha vært det», sier han.

Han takker ambulansepersonalet som brakte ham til sykehus i hui og hast.

Siden den skremmende episoden har legenden selvisolert seg hjemme i Stockholm.

– Jeg er i ferd med å bli meg selv igjen. Jeg er ikke helt restituert, men det går bedre. Jeg har tatt vare på meg selv og klarer nå en sjelden gå- eller sykkeltur, sier Salming.

Vil hjelpe andre

Den siste tiden har han samtidig bidratt i et svensk radioprogram, der han har forsøkt å hjelpe andre som sliter som følge av koronapandemien.

– Så fort jeg var sterk nok, var det noe jeg ønsket å gjøre. Folk er redde. Den følelsen kjenner jeg. Og hvis min kjendisstatus gjør at jeg har en stemme folk føler de kan lytte til og som kan gjøre ting bedre, er det veldig positivt, sier Salming.

Svensken spilte 16 sesonger for NHL-klubben Toronto Maple Leafs i perioden 1973 til 1989. Deretter avsluttet han karrieren i den nordamerikanske hockeyligaen i Detroit Red Wings.

Salming endte på 787 målepoeng fordelt på 150 mål og 637 målgivende pasninger. Totalt ble det 1148 kamper.

I 1996 ble han den første svenskfødte spilleren som fikk plass i prestisjetunge Hockey Hall of Fame, og for to år siden fikk han plass på listen over NHLs 100 største spillere gjennom tidene.

