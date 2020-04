Store følelser da Pagenaud vant virtuelt indycardrama

NTB Sport

Det var stor dramatikk og voldsomme følelser i sving da den regjerende Indy 500-vinneren styrte til seier i løpet på en simulasjon av Motegi-banen i Japan, men der deltakerne satt foran videoskjermer i sine hjem ulike steder i verden.

Will Power og Scott McLaughlin duellerte om seieren da de mot slutten av løpet tok igjen Oliver Askew med en runde. I forsøket på å passere kom Power borti McLaughlins bil, som snurret og endte i veggen.

Australieren var rasende og slet med å kontrollere seg foran videoskjermen i Brisbane, der han hadde stått opp midt på natten for å konkurrere i løpet.

– Det er et videospill, det er et videospill. Jeg vet det bare er et spill, men jeg er rasende likevel, sa han.

Pagenaud tok ledelsen fra Power på dramatisk vis og holdt så vidt unna da Scott Dixon på siste runde kom bakfra og prøvde å knipe seieren.

– Jeg jobber hardt hele uka for å være konkurransedyktig, sa den franske vinneren.

