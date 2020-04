Premier League-topp håper på oppstart innen midten av juni

NTB Sport

Fredag møttes topplederne i de 20 klubbene i den engelske eliteserien til videomøte. På forhånd var det meldt at klubbene skulle stemme over et forslag om at sesongen skulle spilles ferdig innen 30. juni, men noen konkret dato kom aldri ut av møtet.

Nedstengningen av det britiske samfunnet er forlenget til i ut i mai, og dermed er det svært uvisst når Premier League kan gjenoppta trening og kampaktivitet.

Nettopp hensynet til trening og nødvendige forberedelser til en mulig restart er et sentralt tema. West Ham-sjef Karren Brady er klar på at en viss fysisk form kan opprettholdes på hjemmebane.

– Men dersom reglene rundt sosial distansering fortsatt gjelder, vil ikke fysisk kamplignende trening være tillatt. Du kan ikke takle noen og samtidig være to meter unna. Så hvor godt fysisk forberedt vil spillerne være dersom ligaen forsetter i midten av juni, slik vi alle håper, spør hun i sin spalte i storavisen The Sun lørdag.

Mange utfordringer

92 kamper gjenstår å spille av inneværende Premier League-sesong. På fredagens møte skal muligheten for å fullføre sesongen i løpet av en 40 dager lang periode ha vært diskutert.

ITV melder samtidig også at spill helt inn i august ble nevnt som en mulighet.

West Ham-sjef Brady er tydelig på at en rekke utfordringer rundt trening, smittetesting av spillere, hygiene og medisinske retningslinjer må løses før man kan tenke på restart.

Hun stiller blant annet spørsmål ved hvordan spillerne regelmessig skal kunne bli testet, når et slikt system selv ikke er på plass for Englands hardt belastede helsearbeidere.

Brady peker også på at det fort kan bli konkurrert på ulike vilkår dersom enkelte klubber får spillere som havner i selvisolasjon.

– Polititjenestemenn må i tillegg være på kampene, selv om de går for tomme tribuner, fordi fans kommer til å oppsøke arenaene selv om de ikke får se kampene, skriver West Ham-toppen.

Skadetrøbbel

Hun tror også både spillere, trenere, medisinsk personell, dommere, sikkerhetsfolk og journalister må gjennomgå febertester og fylle ut helseskjemaer før de slipper inn på kamp.

– I tillegg kommer utfordringer rundt skader. Alt dette er håndterbart, men hva om en spiller blir skadd? Hvor sender vi ham da? Sier West Ham-sjefen og peker på at både offentlige og private sykehus i øyeblikket er overbelastet og har hendene fulle.

Det var før fredagens møtet snakk om å sette 30. juni som frist for å fullføre sesongen. Det handler blant annet om at en rekke spillerkontrakter løper ut den dagen. Fifa har samtidig oppfordret alle til å forlenge kontrakter så lenge sesongen varer, men kan ikke pålegge spillere å overholde dette.

Også sponsoravtaler løper ut, og blant annet skal serieleder Liverpool, Newcastle og Watford bytte draktsponsor 1. juli. Om det tar åtte uker fra treningsstart å fullføre sesongen er det likevel lite trolig at det kan skje innen 30. juni.

Neste møte for Premier League-klubbene er berammet til 1. mai.

