Italiensk fotballs skjebne er i politikernes hender

Den italienske toppfotballen har vært stanset siden tidlig i mars som følge av koronapandemien. 12 serierunder gjenstår å spille i toppserien Serie A.

Helseminister Roberto Speranza og idrettsminister Vincenzo Spadafora mottok lørdag protokollen fotballforbundet i landet har utarbeidet og som angir en mulig vei tilbake til kampaktivitet.

Dokumentet tar utgangspunktet i at treningsaktiviteten kan gjenopptas 4. mai, og at kamper blir spilt tre eller fire uker seinere bak lukkede dører.

Det italienske samfunnet er i øyeblikket besluttet nedstengt fram til 3. mai. Deretter blir det et spørsmål om myndighetene ser det nødvendig å ta ytterligere grep. En mulighet er at perioden med nedstengning utvides.

Fredag hadde 22.745 mennesker mistet livet i Italia som følge av koronaviruset. De fleste av dem er hjemmehørende i den nordlige delen av landet.

I protokollen som ble overlevert regjeringen lørdag legger fotballforbundet opp til et strengt regime av medisinske tester rundt spillere dersom ligaen skal gjenopptas. Det planlegges også for at spillerne skal bo på klubbens treningsanlegg, eller på nærliggende hoteller og fraktes i desinfiserte busser til og fra kamp og trening.

– Det er mulig å starte opp igjen mellom slutten av mai og i juni, sier fotballpresident Gabriele Gravina til Radio 1.

– Jeg håper alle klubber kan spille på sine stadionanlegg, også i nord, men vi skal eventuelt også finne andre løsninger, tilføyer han.

Water Ricciardi, som jobber i Verdens helseorganisasjon og har vært rådgiver for den italienske regjeringen, sier på sin side at man ser for seg å kun spille fotballkamper i den sørlige og midtre delen av Italia. Uttalelsene er gitt til Radio Punto Nuovo.

Ricciardi tror regjeringen vil kunne gi mer konkrete signaler om utsiktene i begynnelsen av mai.

