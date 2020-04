Fansen vil markere Ødegaards finale med sang og applaus for helseheltene

NTB Sport

Cupfinalen er i likhet med noe nær all annen fotball i Europa utsatt som følge av kampen mot viruspandemien. Spania er blant landene som er hardest rammet.

Når det historiske baskiske møtet mellom Real Sociedad og Bilbao kan spilles, gjenstår å se. Fansen akter likevel ikke å la lørdagens planlagte finaledato forbigå i stillhet.

Tvert imot.

50.000 supportere var ventet å reise til Sevilla for å få med seg det første cupfinalemøtet i moderne tid mellom Baskerlands to største fotballklubber. Den siste tiden har Martin Ødegaards Real Sociedad og Athletic Bilbao gjennomført en nettbasert kampanje under mottoet «å ta finalen til balkongene».

Veranda-markering

Fotballtilhengere i Bilbao og San Sebastian har dekorert sine balkonger med klubbflaggene og skjerfene de hadde planlagt å ha med seg til finalekampen i Sevilla.

Klokken 20 lørdag kveld trekker i tillegg fansen ut på balkongen for å synge sine respektive klubbers hymner, etterfulgt av en applaus til ære for de mange tusen helsearbeiderne som i øyeblikket kjemper en tøff og utmattende kamp mot viruspandemien.

Baskerland er i likhet med resten av Spania stengt ned som følge av virussituasjonen. Mer enn 20.000 mennesker har mistet livet i landet så langt.

Felles video

I anledning lørdagens cupfinale har Real Sociedad og Athletic Bilbao i tillegg produsert en felles video der fokuset er kampen mot koronaviruset.

– Uansett når den spilles, blir det en fantastisk finale, sier Bilbao-spissen Aritz Aduriz.

– Det spiller ingen rolle hva fargene dine er, denne finalen er for oss alle. Vi kommer alle til å være vinnere, tilføyer Asier Illarramendi.

Spanias fotballforbund opplyste tidligere denne uken at dersom ikke finalen kan spilles, er både Real Sociedad og Athletic Bilbao sikret plass i europaligaen neste sesong.

(©NTB)